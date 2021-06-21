ЕС ввел новые санкции против Беларуси – семья Лукашенко в списке

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси из-за
Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.
Соответствующее решение было принято на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Под действие санкций попали 78 людей и 8 компаний, в частности бизнесмены, члены семьи сампровозглашенного президента Александра Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.
Их активы в ЕС заморозят, а также выдадут визовые запреты.
Официально об этом будет объявлено в официальном журнале ЕС позже сегодня.