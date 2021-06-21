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ЕС ввел новые санкции против Беларуси – семья Лукашенко в списке

21 июня 2021 11:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Коллаж: "Сегодня"

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против Беларуси из-за

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Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.

Соответствующее решение было принято на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Под действие санкций попали 78 людей и 8 компаний, в частности бизнесмены, члены семьи сампровозглашенного президента Александра Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

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Их активы в ЕС заморозят, а также выдадут визовые запреты.

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Официально об этом будет объявлено в официальном журнале ЕС позже сегодня.

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