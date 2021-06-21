ЄС ввів нові санкції проти Білорусі – сім'я Лукашенка в списку

Загалом до списку потрапили 78 осіб і 8 компаній – ЄС заморозить їхні активи, а також видасть візові заборони на в'їзд

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Колаж: "Сьогодні"

Євросоюз ввів четвертий пакет санкцій проти Білорусі через репресії щодо учасників протесту проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Про це повідомив у Twitter кореспондент Рікард Йозвяк.

Відповідне рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 червня.

Під дію санкцій потрапили 78 осіб і 8 компаній, зокрема бізнесмени, члени сім'ї Лукашенка, співробітники прокуратури, ректори навчальних закладів, судді, поліцейські і високопоставлені військові.

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Їхні активи в ЄС заморозять, а також видадуть візові заборони.

Офіційно про це буде оголошено в журналі ЄС пізніше сьогодні.

При цьому на самій зустрічі Високий представник Євросоюзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель зазначив, що санкції будуть спрямовані на білоруський експорт до ЄС, але про заходи проти конкретних галузей економіки країни говорити рано.

Однак раніше повідомлялося, що минулого тижня рада ЄС із закордонних справ домовилася щодо секторальних санкції ЄС стосовно Білорусі за трьома напрямками – калійними добривами, банківською справою та нафтою.

Окремо Євросоюз збирається ввести санкції через примусову посадку літака Ryanair і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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За інформацією ЗМІ, ЄС збирається включити до чорного списку чиновників з міністерств оборони і транспорту Білорусі, ВПС, Мінського аеропорту і цивільної авіації.

При цьому Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: