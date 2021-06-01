ЄС помститься Лукашенкові за Протасевича: ЗМІ дізналися про нові санкції

Євросоюз готує новий санкційний пакет проти Білорусі через авіапіратство – до "чорного списку" потраплять чиновники і одна компанія

Фото: REUTERS/Sergei Karazy

Білорусі доведеться поплатитися за зухвале затримання опозиційного активіста Романа Протасевича – в Євросоюзі готують новий пакет санкцій, який недешево обійдеться режиму Олександра Лукашенка.

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Про це повідомляє Reuters.

Посилаючись відразу на кілька джерел, журналісти пишуть, що ЄС внесе до "чорного списку" близько десятка високопоставлених чиновників з міністерств оборони і транспорту, ВВС, Мінського аеропорту та цивільної авіації. Їм заборонять їздити до Євросоюзу і заморозять всі активи в країнах Європи.

Крім того, під санкції потрапить і певне білоруське авіаційне держпідприємство, якому можуть заборонити польоти в ЄС і експлуатацію європейських аеропортів.

"Все держави ЄС згодні з таким підходом", – каже одне з джерел.

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Однак офіційно в ЄС поки що підготовку до санкцій проти Білорусі не коментують.

Втім, варто зазначити, що це вже не перші санкції, які Європейський Союз введе проти режиму Олександра Лукашенка за останній рік, на диктатора з минулого літа чиниться тиск через фальсифікації на президентських виборах, жорстоке придушення протестів і переслідування опозиції.

Однак через примусову посадку в Мінську пасажирського літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки Софії Сапеги низка європейських країн виступила за обмеження транзиту газу газогоном Ямал – Європа, який проходить через Білорусь.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську