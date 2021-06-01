ЕС отомстит Лукашенко за Протасевича: СМИ узнали о новых санкциях

Евросоюз готовит новый санкционный пакет против Беларуси из-за авиапиратства – в черный список попадут чиновники и одна компания

Фото: REUTERS/Sergei Karazy

Беларуси придется поплатиться за дерзкое задержание оппозиционного активиста Романа Протасевича – в Евросоюзе готовится новый пакет санкций, который недешево обойдется режиму Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает Reuters.

Ссылаясь сразу на несколько источников, журналисты пишут, что ЕС включит в черный список около десятка высокопоставленных чиновников из министерств обороны и транспорта, ВВС, минского аэропорта и гражданской авиации. Им запретят ездить в Евросоюз и заморозят все активы в странах Европы.

Кроме того, под санкции попадет и некое белорусское авиационное госпредприятие, которому могут запретить полеты в ЕС и эксплуатацию европейских аэропортов.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом", – говорит один из источников.

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Однако официально в ЕС пока подготовку к санкциям против Беларуси не комментируют.

Впрочем, стоит отметить, что это уже не первые санкции, которые Европейский союз введет против режима Александра Лукашенко за последний год, на который с прошлого лета оказывается давление из-за фальсификаций на президентских выборах, жестокого подавления протестов и преследования оппозиции.

Однако из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair и последовавшего за этим задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки-россиянки Софии Сапеги ряд европейских стран выступил за ограничение транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске