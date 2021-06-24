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ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси (обновлено)

24 июня 2021 14:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Новые санкции коснутся таких секторов, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии

Беларусь ждут новые ограничения – Европейский Союз утвердил секторальные санкции против страны. Их вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича

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Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Сегодня, 24 июня, завершилась письменная процедура их оформления.

"Письменная процедура закончилась. Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и надзорные технологии", - отметил журналист.

На сайте Совета ЕС уточнили, что Беларуси ограничат доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

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Какие санкции введут:

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  • запрет на поставки оборудования для перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в Сети;
  • Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по всем соглашениям в отношении проектов в госсектор;
  • ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами калийной промышленности и товарами для производства сигарет;
  • запрет на поставки товаров двойного назначения;
  • будет ограничен доступ к европейским финансовым рынкам;
  • запрет услуг страхования для белорусского правительства и госорганов;
  • страны-участницы ЕС ограничат участие банков в белорусских проектах.

Напомним, ранее США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Кроме того, после США и ЕС новые меры утвердили Канада и Великобритания.Канада наказала 17 людей и пять организаций, в британском списке компаний под санкциями есть Белорусская нефтяная компания.

А пока страны вводят санкции, Беларусь всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:

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