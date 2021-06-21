США и ЕС ввели новые санкции против Беларуси: в списке – семья Лукашенко

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.
Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.
Под санкции США попали такие организации:
- КГБ;
- ГУБОПиК МВД;
- внутренние войска;
- УВД Бреста;
- тюрьма на Окрестина;
Кто еще под санкциями США:
- Александр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко);
- Андрей Гуржий;
- Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
- Наталья Кочанова (спикер верхней палаты парламента);
- Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
- Николай Карпенков;
- Светлана Кацубо;
- Александр Лосякин;
- Игорь Плышевский;
- Марина Рахманова;
- Андрей Швед;
- Ирина Целиковец;
- Иван Тертель (экс-глава КГБ);
- Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").
Как сообщает "Радио Свобода", санкции затронут членов семьи Лукашенко, поддерживающих его журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании.
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ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:
- МАЗ;
- БелАЗ;
- "Белаэронавигация";
- Bremino Group;
- Globalcustom;
- Новая нефтяная компания;
- Logex и Sohra.
Какие физлица под санкциями ЕС:
- Олег Гайдукевич;
- Николай Карпенков;
- Геннадий Давыдько;
- помощник прокурора Алина Касьянчик;
- министр обороны Виктор Хренин;
- журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко;
- пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова;
- бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.
Напомним, на прошлой неделе совет ЕС по иностранным делам договорился о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в трех сферах – калийные удобрения, банковское дело и нефть.
Отдельно Евросоюз вводит санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:
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