Українська
$ 27,17
32,44
  1. Мировые новости
  2. США

США и ЕС ввели новые санкции против Беларуси: в списке – семья Лукашенко

21 июня 2021 17:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Санкции вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Реклама

Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Под санкции США попали такие организации:

  • КГБ;
  • ГУБОПиК МВД;
  • внутренние войска;
  • УВД Бреста;
  • тюрьма на Окрестина;

Кто еще под санкциями США:

  • Александр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко);
  • Андрей Гуржий;
  • Михаил Гриб (начальник милиции Минска);
  • Наталья Кочанова (спикер верхней палаты парламента);
  • Сергей Калиновский (замминистра юстиции);
  • Николай Карпенков;
  • Светлана Кацубо;
  • Александр Лосякин;
  • Игорь Плышевский;
  • Марина Рахманова;
  • Андрей Швед;
  • Ирина Целиковец;
  • Иван Тертель (экс-глава КГБ);
  • Сергей Зубков (командир спецназа КГБ "Альфа").

Как сообщает "Радио Свобода", санкции затронут членов семьи Лукашенко, поддерживающих его журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании.

Реклама

Читайте также: Пакет санкций уже в СНБО – Украина готовит Лукашенко "сюрприз"

ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:

Не пропусти!
Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020
Украина и Австрия встречаются на Евро-2020
  • МАЗ;
  • БелАЗ;
  • "Белаэронавигация";
  • Bremino Group;
  • Globalcustom;
  • Новая нефтяная компания;
  • Logex и Sohra.

Какие физлица под санкциями ЕС:

  • Олег Гайдукевич;
  • Николай Карпенков;
  • Геннадий Давыдько;
  • помощник прокурора Алина Касьянчик;
  • министр обороны Виктор Хренин;
  • журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко;
  • пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова;
  • бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Напомним, на прошлой неделе совет ЕС по иностранным делам договорился о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси в трех сферах – калийные удобрения, банковское дело и нефть.

Отдельно Евросоюз вводит санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Реклама

Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с БайденомРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Встреча Байдена и Путина – все подробности
Встреча Байдена и Путина – все подробностиСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять