Образився на санкції за Ryanair. Лукашенко висмикує Білорусь зі "Східного партнерства"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив тимчасово зупинити участь країни в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Рішення прийняв у відповідь на санкції ЄС після примусової посадки літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться на сайті МЗС Білорусі.

Пресслужба заявила, що Білорусь припинить дію Угоди про реадмісію з ЄС, а постійний представник Білорусі при ЄС відгукується в Мінськ для консультацій.

"Главі Представництва ЄС у Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", – написали на сайті.

Крім того, Білорусь заборонить в'їзд представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

Рішення вже прокоментував глава Євроради Шарль Мішель. У Twitter він написав, що це тільки посилить напруженість і погано вплине на народ Білорусі, позбавивши його можливостей ініціативи.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.