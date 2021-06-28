Образився на санкції за Ryanair. Лукашенко висмикує Білорусь зі "Східного партнерства"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив тимчасово зупинити участь країни в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Рішення прийняв у відповідь на санкції ЄС після примусової посадки літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.
Про це йдеться на сайті МЗС Білорусі.
Пресслужба заявила, що Білорусь припинить дію Угоди про реадмісію з ЄС, а постійний представник Білорусі при ЄС відгукується в Мінськ для консультацій.
"Главі Представництва ЄС у Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", – написали на сайті.
Крім того, Білорусь заборонить в'їзд представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".
Рішення вже прокоментував глава Євроради Шарль Мішель. У Twitter він написав, що це тільки посилить напруженість і погано вплине на народ Білорусі, позбавивши його можливостей ініціативи.
Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021
This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.
Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, у тому числі родичів Олександра Лукашенка.
Після США і ЄС нові заходи затвердили Канада і Велика Британія.
А поки країни вводять санкції, Білорусь всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: