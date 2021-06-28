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Образився на санкції за Ryanair. Лукашенко висмикує Білорусь зі "Східного партнерства"

28 червня 2021 19:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Білорусі відповіли на санкції ЄС проти режиму Олександра Лукашенка і відкликають представника Євросоюзу

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив тимчасово зупинити участь країни в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Рішення прийняв у відповідь на санкції ЄС після примусової посадки літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

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Про це йдеться на сайті МЗС Білорусі.

Пресслужба заявила, що Білорусь припинить дію Угоди про реадмісію з ЄС, а постійний представник Білорусі при ЄС відгукується в Мінськ для консультацій.

"Главі Представництва ЄС у Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", – написали на сайті.

Крім того, Білорусь заборонить в'їзд представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

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Рішення вже прокоментував глава Євроради Шарль Мішель. У Twitter він написав, що це тільки посилить напруженість і погано вплине на народ Білорусі, позбавивши його можливостей ініціативи.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, у тому числі родичів Олександра Лукашенка.

Після США і ЄС нові заходи затвердили Канада і Велика Британія.

А поки країни вводять санкції, Білорусь всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими:

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