ЕС и США продолжают обсуждать неадекватную военную активность России

Блинкен и Боррель "глубоко озабочены" из-за большого скопления российских сил на границах Украины и в оккупированном Крыму

Европейский союз и Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены из-за продолжающегося стягивания Россией подразделений вооруженных сил к границам Украины и в оккупированный Крым.

Это в частности обсудили во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепа США Энтони Блинкен, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

"Высокий представитель ЕС и глава Госдепа выразили глубокую озабоченность по поводу продолжающегося большого скопления российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", – говорится в сообщении.

Кроме Украины Блинкен и Боррель также обсудили ситуацию в Афганистане и Иране и кризис в Эфиопии.

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Высокий представитель и госсекретарь договорились продолжить совместную работу по этим и другим проблемам внешней политики и безопасности.

Ранее министры иностранных дел стран "Большой семерки" потребовали от России немедленно прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.

Напомним, сегодня также состоялась встреча в Брюсселе с Блинкеном министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которой они пришли к выводу, что нужно увеличить цену для Москвы за военную эскалацию.