ЕС потребовал от Путина доказательства отведения войск от Украины

Ес выдвинул ультиматум / Фото: Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе приняли к сведению заявление российских военных о том, что российские войска будут возвращаться на базы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

"Мы приняли к сведению заявление министра обороны России о том, что российские войска, в настоящий момент размещенные на границе с Украиной, вернутся на свои базы. Но с учетом очень низкого уровня доверия и истории подобных заявлений, нам необходимо увидеть, как это заявление будет реализовано "на земле", – отметил он.

Также он отметил, что в ЕС продолжат пристально следить за ситуацией за выводом войск.

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По его словам, для Европейского союза деэскалация со стороны России, которая привела к нынешнему кризису безопасности, всегда являлась ключевым приоритетом.

Стано отметил, что реализованный вывод войск с украинской границы — это важная часть деэскалации.

"Мы не забыли, что после первого наращивания военной мощи в марте прошлого года Россия также объявила об их выводе, но перебросила лишь часть войск и оставила военную технику и материально-техническое обеспечение на месте, чтобы использовать их для еще одного наращивания сил к концу года, которое и привело к нынешнему кризису", – сказал он.

Отвод войск РФ

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений. К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной.

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Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

Согласно сообщению, Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск России.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.