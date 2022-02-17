ЄС вимагає від Путіна докази відведення військ від України

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У Євросоюзі взяли до уваги заяву російських військових про те, що війська повертатимуться на бази. Про це РБК повідомив речник Єврокомісії Петер Стано.

"Ми взяли до відома заяву міністра оборони Росії про те, що російські війська, які зараз розміщені на кордоні з Україною, повернуться на свої бази. Але з урахуванням дуже низького рівня довіри та історії подібних заяв, нам необхідно побачити, як ця заява буде реалізована "на землі", – зазначив він.

Також він сказав, що у ЄС продовжать уважно стежити за ситуацією за виведенням військ.

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За його словами, для Європейського Союзу деескалація з боку Росії, яка призвела до нинішньої безпекової кризи, завжди була ключовим пріоритетом.

Стано зазначив, що реалізоване виведення військ від українського кордону — це важлива частина деескалації.

"Ми не забули, що після першого нарощування військової могутності у березні минулого року Росія також оголосила про їх виведення, але перекинула лише частину військ та залишила військову техніку та матеріально-технічне забезпечення на місці, щоб використати їх для ще одного нарощування сил до кінця року , що і призвело до теперішньої кризи", – сказав він.

Відведення військ РФ

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання. До Південного та Західного військових округів відносяться серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.

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Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвав "інформаційним тероризмом" .

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що жодної новизни у тому, що відбувається немає, оскільки після навчань війська завжди прямують на місця постійної дислокації.

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Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.