ЕС разрабатывает эмбарго на российские нефтепродукты — СМИ

На российские нефтепродукты могут ввести эмбарго/Фото: коллаж: "Сегодня"

Руководство Европейского Союза работает над возможностью введение эмбарго на российские нефтепродукты Это станет одним из самых мощных ударов для экономики России, и так существенно пострадавшей из-за санкций.

Об этом сообщает The New York Times.

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"Европейские чиновники и дипломаты утверждают, что ЕС сейчас продвигается в направлении введения поэтапного запрета, что даст Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что решение о нефтяном эмбарго не будет выноситься на обсуждение внутри ЕС до 24 апреля, пока во Франции не пройдет второй тур выборов. Таким образом, ЕС стремится не помогать правой популистке Марин Ле Пен выиграть выборы у Эммануэля Макрона из-за потенциального увеличения цен на топливо в Европе.

РФ просит Бразилию помочь избежать санкций

Министерство финансов Российской Федерации просит Бразилию поддержать РФ у МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

По информации издания, в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к его коллеге в Бразилии.

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