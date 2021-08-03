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Еще один акт репрессий от Лукашенко: в США отреагировали на скандал с Тимановской

3 августа, 15:04

Сергей Мартынец

Попытка белорусской власти заставить спортсменку покинуть Олимпиаду шокировала госсекретаря США

Блинкен "наехал" на Лукашенко из-за скандала на Олимпиаде. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал режим Лукашенко за преследование белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую пытались насильно вывезти из Японии в Беларусь.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, белорусская власть уже не только нарушает права человека, но и олимпийский дух.

"Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт транснациональных репрессий: попытку заставить спортсменку Кристину Тимановскую покинуть Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась правом на свободу слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, нарушают основные права и недопустимы", – написал глава американской дипломатии.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кристина Тимановская стала известна всему миру 1 августа, когда не захотела покидать Олимпийские игры-2020 по решению НОК Беларуси. Девушка попросила защиты у Международного олимпийского комитета. Легкоатлетка заявила, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ее могут посадить в тюрьму.

Позже появилась запись, как Тимановской угрожали на Олимпиаде. Боссы легкоатлетической сборной Беларуси призывали Кристину смириться для спасения, сравнивали с мухой, запутавшейся в паутине, и требовали вернуть суточные.

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США Беларусь Александр Лукашенко Энтони Блинкен Кристина Тимановская

Источник: Сегодня

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