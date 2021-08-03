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Ще один акт репресій від Лукашенка: у США відреагували на скандал з Тимановською

3 серпня, 15:04

Сергій Мартинець

Спроба білоруської влади змусити спортсменку залишити Олімпіаду шокувала держсекретаря США

Блінкен "наїхав" на Лукашенка через скандал на Олімпіаді. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував режим Лукашенка за переслідування білоруської спортсменки Христини Тимановської, яку намагалися насильно вивезти з Японії у Білорусь.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, білоруська влада вже не тільки порушує права людини, а й олімпійський дух.

"Режим Лукашенка прагнув зробити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тіимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, порушують основні права і неприпустимі", – написав глава американської дипломатії.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Христина Тимановська стала відома всьому світу 1 серпня, коли не захотіла залишати Олімпійські ігри-2020 по рішенню НОК Білорусі. Дівчина попросила захисту у Міжнародного олімпійського комітету. Легкоатлетка заявила, що боїться повертатися у Білорусь, оскільки там її можуть посадити до в'язниці.

Пізніше з'явився запис, як Тимановській погрожували на Олімпіаді. Боси легкоатлетичної збірної Білорусі закликали Христину змиритися для порятунку, порівнювали з мухою, що заплуталася у павутині, і вимагали повернути добові.

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США Білорусія Олександр Лукашенко Энтони Блинкен Христина Тімановська

Джерело: Сьогодні

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