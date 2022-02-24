Войска Китая заходят в Тайвань/Фото: коллаж: "Сегодня"

Миру грозит еще одна война. Военная техника Китая вошла в Тайвань.

Об этом сообщает FoxNews.

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Истребители военно-воздушных сил Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли военно-морского флота вторглись в территориальные воды. В Министерстве обороны Тайваня предупредили о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей.

Россия напала на Украину

Президент России Владимир Путин заявил в ночь на 24 февраля, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. После этого начались ракетные обстрелы по всей Украине.

на территории Донбасса. После этого начались ракетные обстрелы по всей Украине. Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал , где в Украине фиксируют взрывы. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

, где в Украине фиксируют взрывы. Геращенко отметил, что в Украине были ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. В городе Нежине Черниговской области был обстрелян командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены три спасателя.

В Черкасской области объявлена эвакуация. Речь идет об Уманском районе.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что продолжается обстрел объектов военной инфраструктуры.

В Киеве звучали сирены гражданской обороны, утром были слышны обстрелы районов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей Украине.

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