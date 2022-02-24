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Еще одна война? Военная техника Китая вошла в Тайвань

Владимир Козырь
24 февраля, 23:57
В Тайване заметили истребители и корабли Китая

Войска Китая заходят в Тайвань/Фото: коллаж: "Сегодня"

Миру грозит еще одна война. Военная техника Китая вошла в Тайвань.

Об этом сообщает FoxNews.

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Истребители военно-воздушных сил Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли военно-морского флота вторглись в территориальные воды. В Министерстве обороны Тайваня предупредили о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей.

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