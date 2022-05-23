Если РФ нападет: США готовы дать оружие Молдове

Член Палаты представителей США Грегори Микс заявил, что Молодова получит оружие от США, если это будет нужно/Фото: коллаж: "Сегодня"

США готовы предоставить оружие Молдове, если придет такой запрос. Это поможет стране, если на нее решит напасть российский президент Владимир Путин.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс на пресс-конференции в Кишиневе.

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"Моя позиция заключается в том, что нам нужно поговорить с молдавским правительством. Я не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", — сказал Микс.

Он отметил, что "диалог идет" и решения будут приниматься "коллективно" между союзниками, причем Молдова является одним из лучших союзников США.

"Одна из причин успеха Украины и успеха региона в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны", – отметил председатель комитета.

Жданов раскрыл план России по захвату Молдовы

В Молдове российские оккупанты уже построили систему блокпостов. В то же время войска России ожидают подкрепления со стороны моря. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Без этого (подкрепления – ред.) все, что они могут – только раскачивать ситуацию в самой Молдове, – либо террористическими актами, либо демонстрационными действиями", – отметил он.

По словам эксперта, в самом широком месте территория Приднестровья составляет 34 км. ВСУ по дальности стрельбы могут покрывать всю территорию Приднестровья:

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"Поэтому без подкрепления враг не сможет пробиться или нанести нам военный вред. С политической точки зрения я бы на месте российского Генштаба захватывал Молдову".

Жданов убежден, что если подкреплению удается прорваться в этот регион, то политический захват Молдовы, ее принуждение к капитуляции и договор с Россией – логичный сценарий. Тогда Россия может требовать право сервитута.

"Есть такое в международном праве определение: когда страна находится в анклаве, сопредельные государства должны предоставить коридор для связи с этой страной. Это сродни ситуации в Азербайджане или с территорией Карабаха, с Арменией. У них двусторонние коридоры. Скорее всего, именно такой вариант РФ планирует провернуть в Украине", – рассказал эксперт.

Также Жданов подчеркнул, пока ВСУ удерживают контроль над островом Змеиный, России это не удастся.

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