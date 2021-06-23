Есть доказательства: Польша обвинила спецслужбы России в кибератаке

Украденная из аккаунта одного из чиновников информация о закупках вооружений и реакции Польши на коронавирус была слита в Telegram

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У правительства Польши есть доказательства причастности к недавней кибератаке на тысячи электронных ящиков и учетных записей в социальных сетях политиков, общественных деятелей и других поляков спецслужб России.

Об этом заявил представитель министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Зарин, передает Associated Press.

"Спецслужбы обладают информацией, подтверждающей связь хакеров с деятельностью российских спецслужб", – подчеркнул Зарин.

Агентство внутренней безопасности Польши и военная разведка установили, что нападение было совершено группой UNC1151.

В Польше считают, что эта атака было частью кампании по дестабилизации в Центральной Европе.

Последствия атаки

Зарин уточнил, что около 100 из более чем 4350 аккаунтов, которые подверглись кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, депутатам и чиновникам местных администраций.

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В частности был взломан аккаунт электронной почты и социальных сетей Михала Дворчика, главы канцелярии премьер-министра Польши.

Сам Дворчик при этом утверждает, что в его аккаунте не содержится секретной или конфиденциальной информации. В то же время контент, предположительно из его аккаунта, касающийся закупок вооружений и реакции Польши на коронавирус, вместе с удостоверением личности и водительскими правами Дворчика был выложен в июне в Telegram.

Напомним, Европейский Союз намерен создать новое киберподразделение для реагирования на кибератаки, в которое будут входить специальные группы, которые смогут немедленно приходить на помощь жертвам хакеров.

Мы также писали, что в конце мая компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

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