"Эти уродцы людей пугают": В России установили памятник молодоженам

Памятник молодоженам в Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Коллаж "Сегодня".

В российском городе Павлово Нижегородской области установили памятник молодоженам, он вызвал бурную реакцию местных жителей, они начали обсуждать монумент в социальных сетях.

Памятник молодоженам

"Эти уродцы уже несколько месяцев людей пугают. Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию письмо направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули", – цитирует одного из комментаторов российское издание ФАН.

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Пользователи предположили, что работу могли "сваять" пятиклассники на уроках труда.

Напомним, памятник Аленке, который простоял в российском Нововоронеже всего несколько дней, продали на аукционе за 2,6 млн рублей (913 тыс. грн).

Ранее мы сообщали, что в Бердянском районе в селе Осипенко на пустой постамент, где до 2014 года стояла гипсовая скульптура Ленина, установили скульптуру Иисуса Христа.

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Кроме того, в России появился памятник Моргенштерну, которого ранее высмеял Алексей Суханов. Все не так масштабно, как может показаться на первый взгляд, – бюст исполнителя поставили в магазине Санкт-Петербурга.