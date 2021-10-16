"Ці виродки людей лякають": У Росії встановили пам'ятник молодятам

Пам'ятник молодятам в Нижньогородській області викликав неоднозначні емоції у місцевих жителів. Колаж "Сегодня".

У російському місті Павлово Нижньогородський області встановили пам'ятник молодятам, він викликав бурхливу реакцію місцевих жителів, вони почали обговорювати монумент в соціальних мережах.

Пам'ятник молодятам

"Ці виродки вже кілька місяців людей лякають. Я давно по ним питання піднімав і в адміністрацію лист направляв. Але почуття прекрасного нашим чиновникам явно не вистачає. По-моєму, вони навіть Воронезьку Оленку переплюнули ", – цитує одного з коментаторів російське видання ФАН.

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Користувачі припустили, що роботу могли "сваять" п'ятикласники на уроках праці.

Нагадаємо, пам'ятник Оленці, який простояв в російському Нововоронежі всього кілька днів, продали на аукціоні за 2,6 млн рублів (913 тис. грн).

Раніше ми повідомляли, що в Бердянському районі в селі Осипенко на порожній постамент, де до 2014 року стояла гіпсова скульптура Леніна, встановили скульптуру Ісуса Христа.

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Крім того, в Росії з'явився пам'ятник Моргенштерну, якого раніше висміяв Олексій Суханов . Все не так масштабно, як може здатися, на перший погляд, – бюст виконавця поставили в магазині Санкт-Петербурга.