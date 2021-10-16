Это был теракт? В Британии зарезали депутата прямо в церкви

Дэвид Эмесс убит 25-летний британцем сомалийского происхождения. Коллаж "Сегодня"

Британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс был убит в церкви, где он проводил встречу с избирателями. Нападавшего уже задержали, а убийство уже называют терактом. Об этом сообщает BBC.

Что произошло

15 октября депутат проводил встречу с избирателями в методистской церкви Белфэрс в избирательном округе в Эссексе. Там на него напал неизвестный с ножом. Эмесс скончался от нескольких ножевых ранений.

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Полиция задержала 25-летнего мужчину. Следствие возглавила контртеррористическая группа.

69-летний Дэвид Эмесс был депутатом парламента с 1983 года, женат, имеет пятерых детей. Он второй действующий депутат, убитый за последние пять лет. В 2016 году был убит депутат от лейбористской партии Джо Кокс.

Так это теракт?

Убийство депутата рассматривается правоохранителями как террористический акт. Британская полиция заявила, что существует потенциальная связь 25-летнего мужчины с исламистским экстремизмом.

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Следователи заявили, что сейчас проводятся обыски по двум адресам в районе Лондона. Полицейские считают, что мужчина, который находится под стражей, действовал в одиночку.

Источники в правительстве сообщили BBC, что задержанный является гражданином Великобритании, но якобы имеет сомалийское происхождение.

Что говорят в правительстве Великобритании

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что сэр Дэвид имеет "выдающийся опыт принятия законов, направленных на помощь наиболее уязвимым слоям населения".

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"Дэвид был человеком, который страстно верил в эту страну и в ее будущее. Сегодня мы потеряли прекрасного государственного служащего и очень любимого друга и коллегу", – сказал он.

Министр внутренних дел Прити Патель назвала Эмесса человеком из народа

"Мы все изо всех сил пытаемся смириться с тем фактом, что Дэвида Эмесса так жестоко отняли у всех нас. Сэр Дэвид был абсолютно рядом со всеми, он был очень любимым депутатом, для меня он был моим дорогим и верным другом, но также он был преданным мужем и отцом", – сказала она.

Напомним, ранее Джонсон перетасовал правительство Великобритании.

А в начале сентября британская разведка МИ-6 провела переговоры с талибами. Британцы хотели гарантий того, что Афганистан не будет использован в качестве базы террористов.