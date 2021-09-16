Джонсон перетасовал правительство Великобритании. Что стало причиной

На фоне падения рейтингов Консервативной партии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в своем правительстве. Он сменил главу МИД, но оставил на посту министра обороны.
Об этом сообщается на телеграм-канале британского премьера.
От занимаемой должности освобожден глава МИД Британии Доминик Рааб. Окончательно из правительства Рааб не ушел – он назначен на должность заместителя премьера и лорд-канцлера.
Как сообщает агентство Reuters, политик подвергся резкой критике за то, что во время стремительного наступления исламистского движения "Талибан" в Афганистане решил не прерывать свой отпуск на Крите. В результате отправленные в британский МИД тысячи электронных писем с просьбой о помощи и эвакуации остались без ответа.
Новый глава МИД
Пост главы МИД заняла Элизабет Трасс, которая до этого руководила министерством внешней торговли.
О Элизабет Трасс известно, что она была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в кабинетах Дэвида Кэмерона (2014—2016), министром юстиции и является первой в истории Великобритании женщиной лорд-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй (2016—2017).
Другие перестановки
- Кроме того, в ходе перестановок в правительстве лишились должностей министр юстиции Роберт Бакланд, министр образования Гэвин Уильямсон и министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.
- Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля 2019 года. Он выразил желание при любых обстоятельствах вывести Великобританию из ЕС 31 октября 2019 года, даже если для этого придётся резко разорвать связи с союзом и сделал это.