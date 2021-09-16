Джонсон перетасовал правительство Великобритании. Что стало причиной

Смена министров произошла на фоне падения рейтингов Консервативной партии

Борис Джонсон доверил пост главы внешнеполитического ведомства женщине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На фоне падения рейтингов Консервативной партии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в своем правительстве. Он сменил главу МИД, но оставил на посту министра обороны.

Об этом сообщается на телеграм-канале британского премьера.

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От занимаемой должности освобожден глава МИД Британии Доминик Рааб. Окончательно из правительства Рааб не ушел – он назначен на должность заместителя премьера и лорд-канцлера.

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Как сообщает агентство Reuters, политик подвергся резкой критике за то, что во время стремительного наступления исламистского движения "Талибан" в Афганистане решил не прерывать свой отпуск на Крите. В результате отправленные в британский МИД тысячи электронных писем с просьбой о помощи и эвакуации остались без ответа.

Новый глава МИД

Пост главы МИД заняла Элизабет Трасс, которая до этого руководила министерством внешней торговли.

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О Элизабет Трасс известно, что она была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в кабинетах Дэвида Кэмерона (2014—2016), министром юстиции и является первой в истории Великобритании женщиной лорд-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй (2016—2017).

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