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Джонсон перетасовал правительство Великобритании. Что стало причиной

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 сентября, 00:31
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Смена министров произошла на фоне падения рейтингов Консервативной партии
Борис Джонсон доверил пост главы внешнеполитического ведомства женщине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Борис Джонсон доверил пост главы внешнеполитического ведомства женщине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На фоне падения рейтингов Консервативной партии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в своем правительстве. Он сменил главу МИД, но оставил на посту министра обороны.

Об этом сообщается на телеграм-канале британского премьера.

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Как сообщает агентство Reuters, политик подвергся резкой критике за то, что во время стремительного наступления исламистского движения "Талибан" в Афганистане решил не прерывать свой отпуск на Крите. В результате отправленные в британский МИД тысячи электронных писем с просьбой о помощи и эвакуации остались без ответа.

Новый глава МИД

Пост главы МИД заняла Элизабет Трасс, которая до этого руководила министерством внешней торговли.

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О Элизабет Трасс известно, что она была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в кабинетах Дэвида Кэмерона (2014—2016), министром юстиции и является первой в истории Великобритании женщиной лорд-канцлером в первом кабинете Терезы Мэй (2016—2017).

Другие перестановки

  • Кроме того, в ходе перестановок в правительстве лишились должностей министр юстиции Роберт Бакланд, министр образования Гэвин Уильямсон и министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.
  • Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля 2019 года. Он выразил желание при любых обстоятельствах вывести Великобританию из ЕС 31 октября 2019 года, даже если для этого придётся резко разорвать связи с союзом и сделал это.

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