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Джонсон перетасував уряд Великобританії. Що стало причиною

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 вересня, 00:31
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Зміна міністрів відбулася на тлі падіння рейтингів Консервативної партії
Борис Джонсон довірив пост глави зовнішньополітичного відомства жінці / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Борис Джонсон довірив пост глави зовнішньополітичного відомства жінці / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На тлі падіння рейтингів Консервативної партії прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів перестановки в своєму уряді. Він змінив главу МЗС, але залишив на посаді міністра оборони.

Про це повідомляється на телеграм-каналі британського прем'єра .

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Як повідомляє агентство Reuters, політик піддався різкій критиці за те, що під час стрімкого наступу ісламістського руху "Талібан" в Афганістані вирішив не переривати свою відпустку на Криті. В результаті відправлені в британський МЗС тисячі електронних листів з проханням про допомогу і евакуації залишилися без відповіді.

Новий глава МЗС

Пост глави МЗС зайняла Елізабет Трас, яка до цього керувала міністерством зовнішньої торгівлі.

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Про Елізабет Трас відомо, що вона була міністром навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства в кабінетах Девіда Кемерона (2014-2016), міністром юстиції і є першою в історії Великобританії жінкою лорд-канцлером в першому кабінеті Терези Мей (2016-2017).

Інші перестановки

  • Крім того, в ході перестановок в уряді втратили посади міністр юстиції Роберт Бакланд, міністр освіти Гевін Вільямсон і міністр житлового будівництва, у справах регіонів і місцевого самоврядування Роберт Дженрік.
  • Нагадаємо, Борис Джонсон вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії 24 липня 2019 року. Він висловив бажання за будь-яких обставин вивести Великобританію з ЄС 31 жовтня 2019 року, навіть якщо для цього доведеться різко розірвати зв'язки з союзом і зробив це.

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