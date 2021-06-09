Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО

Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс и в этом ничего смешного нет

Владимир Путин / Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин допускает, что Украина действительно может вступить в НАТО, и боится этого.

Об этом он заявил в интервью пропагандитским СМИ РФ.

Путин заявил, что "не разделяет позицию тех, кто посмеивается" над евроатлантическими устремлениями Украины. По его словам, на сегодняшний день нет никаких гарантий невступления Украины в НАТО, и в Кремле допускают, что украинские власти уже могли договориться об условиях вхождения страны в Альянс.

Поэтому Россия должна иметь это в виду и из этой точки строить отношения с Западом и Киевом.

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"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" – сказал президент РФ.

По слова Путина, половина украинцев не поддерживает вступление в НАТО, потому что "не хочет быть пушечным мясом".

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