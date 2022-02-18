Это фейк? У Путина не в курсе об эвакуации людей из "Л/ДНР"

В Кремле прокомментировали заявление Пушилина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле ничего не знают об эвакуации из Донбасса и о том, что сейчас там происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишут РИА Новости.

"Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина… Я не знаю, что там происходит", — сказал он.

Он также отметил, что не в курсе, с кем эта эвакуация согласовывалась.

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"Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", — сказал Песков, говоря о том, готова ли Россия принять беженцев.

В администрации губернатора Ростовской области России сообщили, что у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники отметили, что узнали о решении главаря "ДНР" лишь из новостей.

Ситуация с эвакуацией

На оккупированных территориях Донбасса 18 февраля по местному телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

Кроме того, в оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны, в 16.27 они закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.

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МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.

Обстрел Станицы Луганской

17 февраля произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Ранения получили 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт. Станица Луганская. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела.