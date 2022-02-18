Це фейк? У Путіна не в курсі про евакуацію людей з "Л/ДНР"

У Кремлі прокоментували заяву Пушиліна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі нічого не знають про евакуацію з Донбасу та про те, що зараз там відбувається. Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть РІА Новини.

"Я не знаю, що діється зараз у Пушиліна... Я не знаю, що там відбувається", – сказав він.

Він також зазначив, що не знає, з ким ця евакуація погоджувалася.

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"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", – сказав Пєсков, говорячи про те, чи готова Росія прийняти біженців.

В адміністрації губернатора Ростовської області Росії повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Чиновники зазначили, що дізналися про рішення ватажка ДНР лише з новин.

Ситуація із евакуацією

На окупованих територіях Донбасу 18 лютого на місцевому телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу евакуацію жителів Донецька до Ростовської області.

Крім того, в окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони , О 16.27 вони перестали густи. Місцеві жителі кажуть, що, ймовірно, це було тестування сирен.

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МЗС України спростувало дані про наступальні операції або диверсії ЗСУ на хімвиробництві: Київ не проводить і не планує таких дій на Донбасі.

Обстріл Станиці Луганської

17 лютого відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу.