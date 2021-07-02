"Это вызывает вопросы". У Байдена обратились к Китаю из-за ядерной "дубины"

Си Цзиньпин переплюнул самые смелые ожидания американских военных аналитиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Быстрое наращивание ядерных сил Китаем вызывает озабоченность у США, заявили в Госдепартаменте.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс утверждает, что Китаю все труднее скрывать наращивание сил. К тому же, появились признаки того, что Поднебесная отклонилась от свое ядерной стратегии минимального сдерживания, которой КНР придерживалась десятилетиями.

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"Ядерный арсенал КНР будет расти быстрее и до более высокого уровня, чем предполагалась прежде. Это наращивание вызывает беспокойство и вопросы о намерениях КНР. Для нас это подчеркивает важность реализации практических мер по снижению ядерных рисков", – сказал Прайс.

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На этом фоне дипломат призвал Пекин взаимодействовать "в отношении практических мер по снижению дестабилизационных рисков из-за гонки вооружений".

Ранее Washington Post опубликовало спутниковые данные, согласно которым на западе КНР появились 119 одинаковых строительных площадок, похожих на те, что Китай использует для своих баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Тем временем Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму и, к тому же, отказывается пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории, нарушая, таким образом, международный договор о нераспространении ядерного оружия.