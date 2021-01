За 100 секунд до ядерной зимы: часы Cудного дня остановились

Часы Судного дня, которые отражают напряженность международной обстановки и угрозу ядерной войны, в этом году было решено оставить на прежнем показателе – на отметке 100 секунд до полуночи. В прошлом году их перевели на 20 секунд вперед.

Об этом в ходе онлайн-церемонии заявила глава организации The Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Рейчел Бронсон.

"Сегодня "Бюллетень ученых-атомщиков" оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи – 100 секунд", – сказала она.

Часы Судного дня 2021. Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

По словам Бронсон, пандемия коронавируса показала неготовность правительств ведущих стран мира и международные организации реагировать на сложные и опасные вызовы. Аналогичная ситуация обстоит и с ситуацией вокруг ядерного оружия и климатических изменений.

Чтобы ослабить напряженность в мире "Бюллетень ученых-атомщиков" опубликовал ряд рекомендаций для США (возобновить свои обязательства по Парижскому экологическому соглашению, сотрудничество с ВОЗ), России (присоединиться к Совету Россия-НАТО и продлить ракетный договор ДСНВ), Северной Корее (допустить международную проверку на свои ядерные объекты) и Ирану (возобновить действие ядерной сделки, а также расширить переговоры о мире на Ближнем Востоке и ограничении своей ракетной программы).

Стоит отметить, что в последние годы часы Судного дня преимущественно передвигались вперед. Лишь в 2018 году они не сдвинулись с места.

