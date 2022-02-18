Эвакуация ОРДЛО: Путин предложил деньги за переезд в Россию

Путин решил помочь каждому приехавшему с Донбасса 130-долларами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Еще утром 18 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказывал журналистам, что в Москве ничего не знают об эвакуации людей с оккупированного Донбасса в Ростовскую область РФ. А уже к вечеру появилась информация, что правительство РФ готово платить за эту операцию.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
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"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Также президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", – признал факт отправки людей из Украины в Ростовскую область России Песков ближе к вечеру.
По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом людей.
Что происходит
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистких регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно сейчас тяжело сказать.
- В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны.
- Происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 2008 года в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попытался успокоить жителей Донбасса, что Киев не проводит спецоперации и не планирует вторгаться на неподконтрольные территории.