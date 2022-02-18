Евакуація ОРДЛО: Путін запропонував гроші за переїзд до Росії

Путін вирішив допомогти кожному, хто приїхав з Донбасу, 130-доларами / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Ще вранці 18 лютого прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповідав журналістам, що у Москві нічого не знають про евакуацію людей з окупованого Донбасу до Ростовської області РФ. А вже надвечір з'явилася інформація, що уряд РФ готовий платити за цю операцію.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".
Підключилися
"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу. Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, який прибуває в область з Донбасу в 10 тисяч рублів", – визнав факт відправлення людей з України до Ростовської області Росії Пєсков ближче до вечора.
За його словами, губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону екстрену допомогу по лінії федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом людей.
Що відбувається
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистких регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Наскільки евакуація відбувається добровільно, зараз важко сказати.
- В окупованому Донецьку після оголошення про евакуацію жінок та дітей запрацювала сирена цивільної оборони.
- Те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 2008 року у Грузії, коли після провокаційних обстрілів населених пунктів та демонстративною евакуацією жителів непідконтрольних Тбілісі грузинських територій до Південної Осетії увійшла армія Росії.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба спробував заспокоїти мешканців Донбасу, що Київ не проводить спецоперації та не планує вторгатися на непідконтрольні території.