Евакуація ОРДЛО: Путін запропонував гроші за переїзд до Росії

Путін вирішив допомогти кожному, хто приїхав з Донбасу, 130-доларами / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Ще вранці 18 лютого прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповідав журналістам, що у Москві нічого не знають про евакуацію людей з окупованого Донбасу до Ростовської області РФ. А вже надвечір з'явилася інформація, що уряд РФ готовий платити за цю операцію.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Путін переговорив по телефону з головою МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу. Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, який прибуває в область з Донбасу в 10 тисяч рублів", – визнав факт відправлення людей з України до Ростовської області Росії Пєсков ближче до вечора.

За його словами, губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати регіону екстрену допомогу по лінії федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом людей.

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