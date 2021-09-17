Европарламент подозревает "Газпром" в махинациях, которые привели к росту цен на газ

Европарламент хочет расследовать действия Газпрома / Коллаж "Сегодня"

Депутаты Европарламента инициировали расследование действий российской транснациональной энергетической компании "Газпром" в отношении потенциальных рыночных манипуляций, которые могли привести к недавнему росту цен на газ в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

43 европейских парламентария направили соответствующее письмо в Европейскую комиссию. Они заподозрили "Газпром" в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

"В июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы возросли до беспрецедентных уровней. Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", – говорится в письме.

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Например, рост цен мог быть спровоцировать отказом "Газпрома" ответить на призывы европейских потребителей гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона.

В письме упоминается отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода "Ямал-Европа". Также депутаты подозревают "Газпром" в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая была следствием, а могла и не быть следствием пожара на Заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

Ценовой коллапс