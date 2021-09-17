Європарламент підозрює "Газпром" в махінаціях, що призвели до зростання цін на газ

Європарламент хоче розслідувати дії Газпрому / Колаж "Сьогодні"

Депутати Європарламенту ініціювали розслідування дій російської транснаціональної енергетичної компанії "Газпром" стосовно потенційних ринкових маніпуляцій, які могли привести до недавнього зростання цін на газ в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

43 європейських парламентарія направили відповідного листа до Європейської комісії. Вони запідозрили "Газпром" в можливих навмисних маніпуляціях ринком і можливі порушення правил конкуренції Євросоюзу.

"У липні-вересні 2021 року спотові ціни на газ для Європи зросли до безпрецедентних рівнів. Постачальники природного газу та бізнес-видання посилалися на дії "Газпрому" як на ключові причини такого сплеску цін", – йдеться в листі.

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Наприклад, зростання цін могла спровокувати відмова "Газпрому" відповісти на заклики європейських споживачів природного газу гарантувати додаткові обсяги поставок протягом літа 2021 року через малі запаси напередодні зимового сезону.

У листі згадується відмова "Газпрому" від бронювання додаткових потужностей через Україну і відмова від довгострокового бронювання газопроводу "Ямал-Європа". Також депутати підозрюють "Газпром" в скороченні видобутку газу на родовищах на Ямалі, що могло бути наслідком, а могло й не бути наслідком пожежі на Заводі по підготовці конденсату до транспорту в Новому Уренгої.

Ціновий колапс