Евросоюз хочет диалога с Россией, но Кремль в этом не заинтересован

Глава МИД Австрии заявил, что Россия и ЕС должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата к энергетики

В Австрии заявили, что ЕС хочет наладить диалог с Россией

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет наладить диалог с Россией, но на данном этапе Кремль в этом не заинтересован.

Об этом он заявил в эфире радиостанции О1.

"Отношения сейчас точно напряженные и обремененные. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима соответствующая реакция, другая сторона этого тоже должна хотеть", – сказал министр.

Он заявил, что несмотря на сигналы, которые Евросоюз получает от Кремля, Россия на данном этапе не заинтересована в диалоге.

"Австрия всегда делает усилия для прочного и устойчивого канала диалога с Москвой", - сказал он.

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По мнению Шалленберга, Россия и ЕС должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата и энергетики.

"Есть много тем, по которым мы хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы, разумеется, не можем подвести наши ценности. Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-нибудь найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений", – сказал министр.

В то же время, он отметил, что из-за множества провокаций в Европе и Евросоюзе, против России ввели санкции.

Отметим, что 24-25 мая в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором обсудят отношения с Россией и ситуацию с пандемией.

Ранее мы сообщали, что Россия пытается постепенно поглотить временно неподконтрольные Киеву районы в Луганской и Донецкой областях Украины, именно с этим, по мнению Евросоюза, связаны раздача паспортов местным жителям и намерение Кремля провести там выборы в Госдуму.