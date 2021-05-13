ЕС подозревает, что Россия хочет поглотить часть Донбасса, и готовит ответ – СМИ

В Евросоюзе обеспокоены активной раздачей российских паспортов на оккупированном Донбассе и намерением провести там выборы в Госдуму

Поведение Кремля надоело Западу / Фото: AFP

Россия пытается постепенно поглотить временно неподконтрольные Киеву районы в Луганской и Донецкой областях Украины, именно с этим, по мнению Евросоюза, связано намерение Кремля провести там выборы в Госдуму и раздача паспортов местным жителям.

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Об этом говорится в документе, который на этой неделе ЕС распространил между государствами-членами, пишет Bloomberg.

"ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию", - утверждает издание.

По его информации, внешнеполитическое ведомство Евросоюза, в ближайшее время подготовит доклад по этому вопросу.

"Большая автономия для региона, известного как Донбасс, потенциально может дать ему право вето в отношении целей Украины, таких как членство в НАТО и ЕС, против которых выступает Путин", – пишет издание.

Что намерен предпринять ЕС

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В распространенном ЕС документе также представлены варианты действий, которые блок может предпринять для повышения устойчивости Украины к российской агрессии, среди которых:

усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации";

помощь в вакцинации от коронавируса – "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";

повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса;

рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Что касается санкций против России, то они, согласно документу будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

В отношении Украины в НАТО мнения разошлись

Издание отмечает, что Украина также добивалась поддержки Брюсселем своей заявке на вступление в НАТО, но, согласно отдельной записке, послы Евросоюза в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения.

Одна группа в целом поддержала сроки и содержание заявки, другие же считают, что Украина не уделяет достаточного внимания реформам, которые должна осуществить, – например, мерам по борьбе с коррупцией, – и что государствам-членам следует это обсудить, прежде чем изучать возможности сотрудничества с нашей страной по НАТО.

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