ЄС підозрює, що Росія хоче поглинути частину Донбасу, і готує відповідь – ЗМІ

У Євросоюзі стурбовані активною роздачею російських паспортів на окупованому Донбасі і наміром провести там вибори до Держдуми

Росія намагається поступово поглинути тимчасово непідконтрольні Києву райони в Луганській і Донецькій областях України. Саме з цим, на думку Євросоюзу, пов'язаний намір Кремля провести там вибори до Держдуми і роздача паспортів місцевим жителям.

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Про це йдеться в документі, який цього тижня ЄС поширив між державами-членами, пише Bloomberg.

"ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію", – стверджує видання.

За його інформацією, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу, найближчим часом підготує доповідь з цього питання.

"Велика автономія для регіону, відомого як Донбас, потенційно може дати йому право вето щодо цілей України, таких як членство у НАТО і ЄС, проти яких виступає Путін", – пише видання.

Що має намір вжити ЄС

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У поширеному ЄС документі також представлені варіанти дій, які блок може вжити для підвищення стійкості України до російської агресії, серед яких:

посилення підтримки в боротьбі з "гібридними погрозами, включаючи протидію кіберзагрозам і дезінформації";

допомога у вакцинації від коронавірусу – "особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу";

підвищення енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії;

посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і деяких районів Донбасу;

розгляд питання про дозвіл Україні брати участь у деяких проектах ЄС у сфері безпеки.

Щодо санкцій проти Росії, то вони, згідно з документом, залежатимуть від "подальшого серйозного погіршення ситуації з суверенітетом, незалежністю і територіальною цілісністю України".

Щодо України в НАТО думки розійшлися

Видання зазначає, що Україна також домагалася підтримки Брюсселем своєї заявки на вступ до НАТО, але, згідно з окремою запискою, посли Євросоюзу в комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа у вівторок висловили різні думки.

Одна група в цілому підтримала терміни і зміст заявки, інші ж вважають, що Україна не приділяє достатньої уваги реформам, які повинна здійснити, – наприклад, заходам із боротьбі з корупцією, – і що державам-членам слід це обговорити, перш ніж вивчати можливості співпраці з нашою країною по НАТО.

Нагадаємо, в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року до Державної думи РФ.

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Ми також писали, що на Донбасі бойовики активно залучають дітей до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира" – з 2014 року окупанти застосовують практику вербування і залучення неповнолітніхдо складу незаконних збройних формувань РФ.

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