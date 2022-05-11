Фейгин: Путина могут заменить на молодого полковника

Марк Фейгин заявил, что в ФСБ могут строить планы по замене президента РФ Владимира Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России могут строить планы на какого-то молодого полковника, который заменит президента Владимира Путина. При этом сама война показала, что начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу оказались трусами.

Об этом сообщил российский политик и юрист Марк Фейгин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Планы в России

"А кто был альтернативой Путину? Это был Примаков (выходец из КГБ 1-о управления), Степашин (возглавлял ФСК, считается выходцем из сил МВД, а на самом деле был связан со спецслужбами). Там выбор был между 3-мя премьерами, поочередно сменившимися. Единственный собутыльник Ельцина Аксененко – ладно, РЖД возглавлял – он вроде как... хотя там сложно найти. Немцова в расчет не берем – они его сразу "отставили", это легкая игра была", – рассказал Фейгин.

По его словам, все это говорит о том, что и сами олигархи по большей части были "перемазаны" Лубянкой:

"Посудите сами: Гусинский – это Филипп Денисович Бобков (1-й заместитель председателя КГБ СССР. – Ред.), Потанин – друг детства его Прохоров... Кого мы не возьмем... Авен-Фридман – там своя история, более специфическая, но тоже туда же. И Ходорковский с Невзлиным".

Марк Фейгин отметил, что все эти люди могут строить планы на какого-то молодого полковника, который заменит Путина:

"Да, несомненно, конечно. В этом нет вообще ни единого сомнения. Главный орган – это коллегия ФСБ РФ, в которую входят все они – от Бортникова и всех остальных руководителей. Они, конечно, могут строить такие планы, безусловно. И прикидывать – а как, а что, а если. А если Путин умрет завтра? Это же тоже может быть – необязательно они его отстранят. И понадобится же такой полковник – вот, в чем все дело – просто потому, что вот, ситуация физически так сложилась".

При этом он отметил, что сама война показала, что Герасимов и Шойгу оказались трусами:

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"Т.е. они абсолютно никакие. Ну вот все говорили: "Ну вот же, они должны воспротивиться, армию уничтожают, их институт уничтожают"... Но ничего – мы вообще с этой стороны не увидели ничего. Это просто какое-то абсолютное бессилие".

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент России Владимир Путин отстранил от руководства так называемой "спецоперацией" в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова. Новый руководитель может бросить в бой все войска РФ на линии соприкосновения и из последних сил атаковать ВСУ.

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