Финляндия построит новое ограждение на границе с РФ

Граница Финляндии и России. Фото: коллаж "Сегодня"

Финляндия хочет усилить безопасность на своей границе с РФ. Так, на критически важных участках восточной границы планируют установить более эффективные пограничные заграждения.

Об этом сообщает mtvuutiset.fi.

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Отмечается, что в настоящее время граница между Финляндией и РФ ограждена только "тонким и ржавым забором из колючей проволоки".

Командир пограничной службы Северной Карелии полковник Марк Турунен заявил, что оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится "на бумажном уровне".

"Если такое решение примут (строить пограничные ограждения), то мы будем действовать контролируемо и планово. Начать строительство заборов на восточной границе то ли на важнейших участках, то ли шире – большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе и потому требует принятия решений на высшем уровне", – сказал он.

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Турунен не прокомментировал, сколько должно быть построено пограничного забора на границе или какова длина критических участков.

Командир добавил, что пункты пропуска на границе и прилегающие к ним места, естественно, являются наиболее опасными местами. Но вблизи российской границы есть и другие зоны риска. Более подробной информации он не предоставил.

В министерстве внутренних дел Финляндии рассказывают, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.

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