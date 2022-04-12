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У финской границы заметили тяжелую военную технику РФ — видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 19:58
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Журналист Невзоров выложил запись идущей в направлении Хельсинки колонны
Очевидцы засняли передвижение военной техники
Очевидцы засняли передвижение военной техники / Фото: Коллаж: Сегодня

К финской границе со стороны РФ стягивают тяжёлую военную технику. Видео опубликовал telegram-канал российского оппозиционного журналиста Александра Невзорова.

На видео заснята колонна техники, следом за которой едет полицейский автомобиль с включенной сиреной. В кадре виден дорожный указатель на Хельсинки.

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Война в Украине

Российские войска продолжают попытки захватить территории Донбасса. Кроме того, остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий.

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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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