У Путина мало времени: Гудков спрогнозировал дату начала раскола России

Европа выдвигает России жесткий ультиматум

Гудков: "Новые санкции могут привести к расколу России"

У президента России Владимира Путина есть две недели до того, как Запад может значительно усилить санкционное давление на Москву с целью вынудить главу Кремля завершить войну в Украине. Новые санкции могут привести к расколу России. Об этом российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

Как отметил Гудков, в последнее время ужесточилась риторика европейских лидеров в отношении Путина, а на переговорах президента РФ и федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера последний даже выдвинул ультиматум, что в случае продолжения войны с Украиной Россию ждут более жесткие санкции.

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"Поэтому у Путина не так много времени. Мне кажется, есть 2 недели", – говорит Гудков.

В частности, как объясняет политик, 24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. И в случае если выиграет действующий глава государства Эммануэль Макрон, Европейский Союз, в котором сегодня лидирует Франция, усилит давление на Россию.

В то же время Гудков не исключает, что новым президентом Франции может стать лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая за несколько дней до выборов заявила, что нужно занимать сбалансированную позицию в ситуации вокруг Украины, и выразила мнение, что Парижу не стоит вводить против РФ санкции, которые вредят самой Франции.

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"Это будет очень серьезной проблемой для Европейского Союза. Это будет означать для многих европейских лидеров, что позиция на конфронтацию с Россией не всеми поддерживается", – говорит Гудков.

Однако экс-депутат Госдумы уверен: даже те санкции, которые уже введены против РФ, нанесут серьезный удар ее экономике, а граждане РФ ощутят сложности уже в июне текущего года, после чего в России может начаться раскол.

"Те частные компании, которые уходят с российского рынка, по трудовому кодексу еще 3 месяца обязаны выплачивать заработную плату. Эти выплаты как раз закончатся к лету. Сейчас цены на продукты питания выросли где-то на 5%, где-то на 10-20%. Это пока не критично. Но летом, я думаю, большинство россиян увидят уже совершенно другие прилавки, другие цены на продукты, на лекарства. Цены на бытовую технику и на автомобили уже критически выросли. Может быть, патронов у Путина и хватит, но я не уверен, что он с помощью пропаганды сможет дальше рассказывать населению все эти сказки", – подытожил Гудков.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что западные санкции уже очень серьезно ударили по российской экономике. Многие товары уже в дефиците, а то, что еще осталось, массово скупают, даже с драками.

Также мы информировали, что западные аналитики ожидают неизбежного дефолта в России в течение 12 месяцев. В то же время страны Европы массово отказываются от сотрудничества с агрессором на энергетическом рынке – Нидерланды нашли способ заменить "Газпром".