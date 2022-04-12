У Путіна мало часу: Гудков спрогнозував дату початку розколу Росії

Європа висуває Росії жорсткий ультиматум

Гудков: "Нові санкції можуть призвести до розколу Росії"

Президент Росії Володимир Путін має два тижні до того, як Захід може значно посилити санкційний тиск на Москву з метою змусити главу Кремля завершити війну в Україні. Нові санкції можуть призвести до розколу Росії. Про це російський опозиційний політик та ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков заявив Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі Україна 24.

Як зазначив Гудков, останнім часом посилилася риторика європейських лідерів щодо Путіна, а на переговорах президента РФ і федерального канцлера Австрії Карла Нехаммера останній навіть висунув ультиматум, що у разі продовження війни з Україною на Росію чекають жорсткіші санкції.

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"Тому у Путіна не так багато часу. Мені здається, є 2 тижні", – каже Гудков.

Зокрема, як пояснює політик, 24 квітня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів. І у разі, якщо виграє чинний глава держави Еммануель Макрон, Європейський Союз, в якому сьогодні лідирує Франція, посилить тиск на Росію

Водночас, Гудков не виключає, що новим президентом Франції може стати лідер ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка за кілька днів до виборів заявила, що потрібно займати збалансовану позицію в ситуації навколо України, і висловила думку, що Парижу не варто вводити проти РФ санкції, які шкодять самій Франції.

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"Це буде дуже серйозною проблемою для Європейського Союзу. Це означатиме для багатьох європейських лідерів, що позиція на конфронтацію з Росією не всіма підтримується", – каже Гудков.

Проте ексдепутат Держдуми впевнений, навіть ті санкції, які вже введені проти РФ, завдадуть серйозного удару її економіці, а громадяни РФ відчують складнощі вже в червні поточного року, після чого в Росії може початися розкол.

"Ті приватні компанії, які йдуть з російського ринку, за трудовим кодексом ще 3 місяці зобов'язані виплачувати заробітну плату. Ці виплати якраз закінчаться до літа. Зараз ціни на продукти харчування зросли десь на 5%, десь на 10-20%. Це поки не критично, але влітку, я думаю, що більшість росіян побачать вже зовсім інші прилавки, інші ціни на продукти, на ліки. Ціни на побутову техніку та автомобілі вже критично зросли. Може, патронів у Путіна і вистачить, але я не впевнений, що він за допомогою пропаганди зможе далі розповідати населенню про всі ці казки", – підсумував Гудков.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що західні санкції вже дуже серйозно вдарили по російській економіці. Багато товарів вже в дефіциті, а те, що ще залишилося, масово скуповують, навіть з бійками.

Також ми інформували, що західні аналітики очікують неминучий дефолт у Росії протягом 12 місяців. Водночас країни Європи масово відмовляються від співпраці з агресором на енергетичному ринку – Нідерланди знайшли спосіб замінити "Газпром".