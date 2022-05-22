Франция дала честный ответ, сколько Украине ждать вступления в ЕС

Клеман Бон дал прогноз касательно вступления Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет. Об этом заявил министр по европейским делам Франции Клеман Бон, продвигая альтернативное предложение президента Эммануэля Макрона о создании нового "европейского политического сообщества", включая Украину. Об этом пишет СNN.

"Если мы говорим, что Украина присоединится к Евросоюзу через полгода, год, два года, мы лжем. Это займет очень много времени, несомненно, 15 или 20 лет. Я не хочу, чтобы мы продавали украинцам иллюзии и ложь. Если мы говорим украинцам "Добро пожаловать в Евросоюз, но вы не до конца читали договор, в сноске написано: эй, это будет через 15 лет", то я думаю, мы готовим почву для разочарования целого поколения украинцев", — сказал он.

Далее французский министр заявил, что недавнее предложение Макрона о создании нового европейского политического сообщества за пределами ЕС, включая Украину, "не является альтернативой" любому членству в ЕС для Украины и "не препятствует ее будущему членству в ЕС".

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"Это дополнительный проект к Европейскому Союзу, который может предложить конкретный политический проект странам, которые не находятся в центре Европейского Союза, но хотят стать ближе к Союзу", — сказал министр.

Президент Владимир Зеленский в ответ на проект, предложенный Макроном, заявил в своем выступлении в субботу, что любая альтернатива заявке Украины на вступление в Европейский Союз будет компромиссом с Россией.

Что предлагал Макрон

Президент Франции предложил создать новую организацию в Европе, которая позволила бы демократическим европейским странам получить новые возможности сотрудничества без обязательного присоединения к ЕС в будущем.

Макрон говорит о возможностях:

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политических

безопасности

энергетических и транспортных

инвестиционных

инфраструктурных

пересечения границ.

Однако такой формат сотрудничества не устраивает Украину.

Путь Украины в Евросоюз

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.