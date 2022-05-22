Франція дала чесну відповідь, скільки Україні чекати на вступ в ЄС

Клеман Бон дав прогноз щодо вступу України до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Заявка України на вступ до Європейського Союзу займе щонайменше 15 або 20 років. Про це заявив міністр у європейських справах Франції Клеман Бон, просуваючи альтернативну пропозицію президента Еммануеля Макрона щодо створення нової "європейської політичної спільноти", включно з Україною. Про це пише СNN.

"Якщо ми говоримо, що Україна приєднається до Євросоюзу через пів року, рік, два роки, ми брешемо. Це займе дуже багато часу, безсумнівно, 15 чи 20 років. Я не хочу, щоб ми продавали українцям ілюзії та брехню. Якщо ми говоримо українцям "Ласкаво просимо до Євросоюзу, але ви не до кінця читали договір, у виносці написано: гей, це буде через 15 років", то я думаю, ми готуємо ґрунт для розчарування цілого покоління українців", – сказав він.

Далі французький міністр заявив, що недавня пропозиція Макрона про створення нової європейської політичної спільноти за межами ЄС, включно з Україною, "не є альтернативою" будь-якому членству в ЄС для України і "не перешкоджає її майбутньому членству в ЄС".

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"Це додатковий проєкт до Європейського Союзу, який може запропонувати конкретний політичний проєкт країнам, які не перебувають у центрі Європейського Союзу, але хочуть стати ближчими до Союзу", – сказав міністр.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на проєкт, запропонований Макроном, заявив у своєму виступі в суботу, що будь-яка альтернатива заявці України на вступ до Європейського Союзу буде "компромісом" з Росією.

Що пропонував Макрон

Президент Франції запропонував створити нову організацію в Європі, яка б допомогла демократичним європейським країнам отримати нові можливості співпраці без обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому.

Макрон говорить про можливості:

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політичні

безпекові

енергетичні та транспортні

інвестиційні

інфраструктурні

перетину кордонів.

Проте такий формат співробітництва не влаштовує Україну.

Шлях України в Євросоюз

Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті в ЄС.

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Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України в Європейський Союз.

Україна вже на пів дорозі до ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступу в Євросоюз.