Франция хочет победы Украины и возвращения Крыма – CNN

Франция поддерживает Украину в борьбе с агрессором. Фото: коллаж "Сегодня"

Франция хочет, чтобы Украина вернула себе контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. А после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО.

Об этом сообщил французский дипломатический источник, передает CNN.

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Это заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии. Французский источник разговаривал с журналистами.

"Мы за победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, завоеванных россиянами, включая Крым", — сказал французский чиновник, имея в виду черноморский полуостров, который Россия насильственно аннексировала у Украины в 2014 году.

По словам дипломатического источника, после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы "узнать, как строится прочный мир".

"На карту поставлена безопасность всех нас", — заявил источник, добавив, что украинская "военная победа должна определиться Зеленским".

Шольц, Макрон и Драги в Киеве

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг.

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Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят место, где были военные действия. Вскоре стало известно, что это Ирпень.

На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

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Ранее мы писали, чего ждать Украине от совместного визита Шольца, Макрона и Драги.