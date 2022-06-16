Франція хоче перемоги України та повернення Криму – CNN

Франція підтримує Україну у боротьбі з агресором. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом, отримавши військову перемогу над Росією. А після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО.

Про це повідомило французьке дипломатичне джерело, передає CNN.

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Ця заява прозвучала під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини та Італії. Французьке джерело розмовляло з журналістами.

"Ми за перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, завойованих росіянами, включно з Кримом", – сказав французький чиновник, маючи на увазі чорноморський півострів, який Росія насильно анексувала в України у 2014 році.

За словами дипломатичного джерела, після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО, щоб "дізнатися, як будується міцний мир".

"На карту поставлена безпека всіх нас", – заявило джерело, додавши, що українська "воєнна перемога має визначитися Зеленським".

Шольц, Макрон та Драгі в Києві

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер.

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Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і відвідають місця, де були воєнні дії. Незабаром стало відомо, що це Ірпінь.

На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими" .

Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.

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Раніше ми писали, чого чекати Україні від спільного візиту Шольца, Макрона та Драгі.