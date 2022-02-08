Франция не идет на уступки России — экс-посол США похвалил Макрона

Джон Хербст, Эммануэль Макрон / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Действия Франции помогают в решении украинского вопроса, сказал директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24".

"Нужно похвалить Макрона за то, что он послал французские войска в Румынию. Это, я сказал бы, вклад в хорошее решение кризиса. Были слухи, будто он поднимал возможность так называемой финализации Украины. Но я знаю, что на самом деле он этого не делал. Вообще я сказал бы, что подход и Германии, и Франции в Минском процессе не очень сильный, хотя и неплохой. Они стараются как-то наладить ситуацию, но они не готовы принять сильные меры, чтобы показать Кремлю, что агрессия будет не в интересах России и самого Путина", — сказал он.

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Хербст отметил, что президент Франции не пошел на уступки Путину.

"С одной стороны, Россия не готова изменить свою жесткую позицию, свое жесткое изложение Минских соглашений. Но Франция не готова делать какие-то компромиссы, которые Кремль приветствовал бы. Вообще, это неплохо — что Макрон не пошел на уступки", — сказал он.

Встречи с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля, а с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

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По итогам встречи с Зеленским Эмманюэль Макрон сказал, что Франция и Германия будут продолжать исполнять роль посредника, чтобы урегулировать конфликт в Украине.

Также он отметил, что в Берлине скоро состоится заседание политсоветников, и выразил надежду, что процесс (выполнения Минских соглашений. – Ред.) будет продвигаться "независимо от того давления на границах Украины".

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