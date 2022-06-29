Франция передаст ВСУ дополнительные САУ Caesar

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине еще САУ/Фото: Daniel Pier/Getty Images, коллаж: "Сьогодні"

Украина продолжает получать оружие от Запада. Франция передаст еще 6 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Следует отметить, что новые САУ Украина получит в дополнение к тем 12, которые Франция передавала раньше.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.

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Запад обещает увеличить поставки оружия Украине

В Брюсселе 15 июня состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия предоставит Украине больше оружия. Также мы писали, насколько критично Украине не хватает оружия.