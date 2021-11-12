Франция предостерегает Россию от новой волны агрессии против Украины: будут серьезные последствия

Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".

В пятницу,12 ноября, состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Вооруженных Сил Франции.

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Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации в Украине из-за агрессии со стороны РФ. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.

"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", – отмечает пресс-служба.

В то же время министры призвали Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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