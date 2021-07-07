Американский след. Гаити ввело военное положение и закрыло границы

Напавшие на резиденцию президента киллеры представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США

Погибший президент Мартин Моиз и военные Гаити / коллаж "Сегодня"

На Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза объявили "осадное положение", что означает введение военного положения, перекрытие границ и закрытие аэропортов.

Об этом заявил в обращении к нации исполняющий обязанности премьер-министра Клод Джозеф, передает CNN.

Он отметил, что решение об "осадном положении" было принято на внеочередном заседании правительства, чтобы нация не "погрузилась в хаос" после смерти главы государства.

Джозеф также призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал, что причастные к убийству понесут наказание.

Согласно законам Гаити, существует три уровня чрезвычайной ситуации: "чрезвычайное положение", "осадное положение" и наивысший – "состояния войны".

Осадное положение означает, что все границы и аэропорты закрыты, временно введено военное положение, а военные и национальная полиция получаю дополнительные полномочия для обеспечения соблюдения закона.

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Кого подозревают в покушении

Клод Джозеф также заявил, что совершившая нападение на резиденцию президента Гаити вооруженная группа была сформирована из иностранных граждан, они якобы говорили по-английски и по-испански.

Посол Гаити в США Бохит Эдмон, ссылаясь на правительственную видеозапись, в свою очередь сообщил, что киллеры представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). При этом дипломат подчеркнул, что не верит в эту версию.

Напомним, покушение на президента Гаити произошло около часа ночи (по местному времени) в среду – группа неустановленных лиц обстреляла резиденцию президента в Порт-о-Пренсе.

Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя супруга получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.

В соцсетях уже появилось видео нападения на президента Гаити: