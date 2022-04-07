Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека. Фото: коллаж "Сегодня"

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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"Только что было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – написал Кулеба.

Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совете безопасности. В противном случае организации следует самораспуститься. Об этом украинский лидер заявил во время выступления в ООН в понедельник, 5 апреля.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажите, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен – то дальше только самороспуск", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убежденность, что ООН способна обойтись без третьего варианта. Он добавил, что Украине, Европе и всему миру нужен мир.

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