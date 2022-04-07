Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді ООН з прав людини. Фото: колаж "Сьогодні"

Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

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"Щойно було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав Кулеба.

Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки та позбавити Росію права вето в Раді безпеки, інакше організації слід саморозпуститися. Про це український лідер заявив під час виступи в ООН у понеділок, 5 квітня.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтерантивний – то далі лише саморозпуск", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібен мир.

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