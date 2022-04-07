Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді ООН з прав людини. Фото: колаж "Сьогодні"
Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
"Щойно було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав Кулеба.
Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки
Президент України Володимир Зеленський закликав ООН реформувати світову систему безпеки та позбавити Росію права вето в Раді безпеки, інакше організації слід саморозпуститися. Про це український лідер заявив під час виступи в ООН у понеділок, 5 квітня.
"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажіть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтерантивний – то далі лише саморозпуск", – наголосив Зеленський.
Глава держави висловив переконання, що ООН спроможна обійтися без третього варіанту. Він додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібен мир.
За словами президента України, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього необхідно скликати глобальну конференцію у мирному Києві.
"Щоб визначитися, як ми реформуватимемо світову систему безпеки, як гарантуватимемо непорушність кордонів і цілісності держав, як утверджуватимемо верховенство міжнародного права", – додав він.
Зеленський зазначив, що закладені у Сан-Франциско цілі не вдалося досягти. Світова спільнота має зробити все, щоб передати наступним поколінням ефективну ООН, яка зможе превентивно реагувати на виклики та примушувати агресорів до миру.
"Привілеїв бути не може, всі мають бути рівними. Домінуючою має стати сила миру, справедливості та безпеки. Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки", – наголосив він.
Зеленський додав, що офіс Асоціації U24 у Києві може спеціалізуватися на превентивних заходах щодо підтримки миру.