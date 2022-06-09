Генсек НАТО экстренно отменил визит в Германию – СМИ

Генсек передумал посещать Берлин / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил запланированный на четверг визит в Берлин. Об этом сообщает издание ARTE со ссылкой на федеральное министерство обороны.

"Генеральный секретарь НАТО сообщил, что его визит в Берлин будет отменен в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Помимо встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Столтенберг должен был встретиться в Берлине с министром обороны Кристин Ламбрехт.

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В центре внимания встречи должно было быть обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

Правительство Германии отмечало, что также необходимо обсудить влияние российского вторжения в Украину на ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе.

По сообщению Минобороны, на повестке дня также стояли планируемое усиление восточного фланга НАТО, новая стратегическая концепция НАТО и вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

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Саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Новая стратегическая концепция Альянска, которую планируется принять на саммите, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.