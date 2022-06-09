Генсек НАТО негайно скасував візит до Німеччини – ЗМІ

Генсек передумав відвідувати Берлін / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував запланований на четвер візит до Берліна. Про це повідомляє видання ARTE із посиланням на федеральне міністерство оборони.

"Генеральний секретар НАТО повідомив, що його візит до Берліна буде скасовано найближчим часом", – йдеться у заяві.

Окрім зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Столтенберг мав зустрітися у Берліні з міністром оборони Крістін Ламбрехт.

Реклама

У центрі уваги зустрічі мало бути обговорення підготовки до саміту НАТО, що відбудеться у Мадриді наприкінці червня.

Уряд Німеччини зазначав, що також необхідно обговорити вплив російського вторгнення в Україну на ситуацію з безпекою у євроатлантичному регіоні.

За повідомленням Міноборони, на порядку денному також стояли заплановане посилення східного флангу НАТО, нова стратегічна концепція НАТО та вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Реклама

Саміт НАТО

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді з 28 по 30 червня. Нова стратегічна концепція Альянску, яку планується прийняти на саміті, включатиме Китай, а також зміна ставлення до Росії. На заході буде присутній президент США Джо Байден . Крім країн НАТО, Швеції та Фінляндії, підтвердили також свою участь прем'єр-міністри та президенти Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив журналістам, що Україна очікує від саміту НАТО "дива" Але тут же додав, що передумов для цього немає. Яке саме диво може статися, міністр не розповів, зазначивши лише, що питання стосується позиції НАТО щодо України.